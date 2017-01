Transition énergétique 2030 et loi des hydrocarbures: un cadeau empoisonné! 

Notre gouvernement nous a préparé un cadeau empoisonné pour Noël: un projet de transition énergétique qui ralliait tous le monde enveloppé d'un projet d'encadrement des hydrocarbures rejeté de tous et nullement urgent.

Le tout fut adopté sous le bâillon à cinq heures du matin. Le gouvernement libéral offre cependant un beau cadeau aux pétrolières: désormais, la porte leur est ouverte pour entrer chez n'importe quel propriétaire, fragmenter le sous sol, soutirer le pétrole ou le gaz, nous le vendre au prix international et nous laisser les puits épuisés.

Ce soir-là, j'ai gelé pour vous tous et, surtout, pour nos enfants qui subiront les risques écologiques qu'apporte cette course futile aux énergies fossiles. Nous négligeons les énergies propres et durables au risque de réchauffer fortement la planète et la rendre inhabitable à la génération montante.

Quelle sorte de politiciens avons-nous élus et pour qui travaillent-ils?

Gaétan Lebel

Comité vigilance hydrocarbures de la MRC des Chenaux

Batiscan