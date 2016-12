Carrefour des lecteurs

Selon le sondage de l'ONU, le Canada se situe au cinquième rang en 2015 sur l'échelle du bonheur derrière la Suisse, l'Islande, le Danemark et la Norvège. Le froid semble amener le bonheur. Et c'est au Québec que les gens sont les plus heureux au Canada. En effet 88 % des Québécois se disent heureux alors que ce taux n'est que de 77 % dans le reste du Canada et même sous les 70 % en Colombie-Britannique. Ce n'est pas la richesse ou les Rocheuses qui amènent le bonheur. Saguenay et Trois-Rivières occupent les deux premiers rangs au pays. Il semble que l'adage qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur soit vrai, particulièrement à Trois-Rivières, où le revenu médian est parmi les plus bas au Canada.

Monsieur Lévesque, un maire notablement souriant, peut être fier de ce qu'il a contribué et continue à bâtir. Être sur le podium mondial c'est grandiose. Évidemment, les jaloux vont trouver des failles dans mon raisonnement, même ma femme trouve que je beurre épais, d'autres vont pointer des améliorations à effectuer. Un autre adage dit que quand on se regarde on se désole, mais quand on se compare on se console.

J'aime mieux sortir tambours et trompettes, célébrer et nous souhaiter d'être encore plus heureux en 2017.

P.-S.: J'espère bien aller, après Beau Dommage, Robert Charlebois et Jean-Marc Parent, admirer le spectacle en hommage à Luc Plamondon à notre amphithéâtre.

Louis Charest

Bécancour