La magie de Noël, c'est pas assez!

En plus, le gouvernement nous promet un grand virage pour l'année qui vient. Il veut essayer de se donner un vernis de compassion en se servant du prochain plan d'action gouvernemental en matière de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, qui devrait être dévoilé au plus tard le 31 mars prochain.

Pour le moment, au-delà de vagues idées, nous ne connaissons rien de concret de ce nouveau plan de lutte à la pauvreté. Si près de l'échéance, et vu l'urgence d'agir pour répondre à des besoins bien réels, nous croyons qu'il est grand temps que le gouvernement fasse connaître ses intentions.

Quelles mesures mettra-t-il en place pour assurer aux gens un revenu décent, pour remettre sur pied des services publics déficients, pour lutter contre les préjugés, pour réduire les inégalités sociales, bref pour faire reculer la pauvreté?

Tel que le stipule la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, il est nécessaire de «favoriser l'engagement de l'ensemble de la société» pour mener à bien un projet concerté de lutte à la pauvreté.

Et nous croyons que le rôle du gouvernement, dans l'esprit de cette loi, est de favoriser un débat large et éclairé sur la question. Pour cela, nous avons besoin de plus que de vagues idées ou de promesses électorales qui ont l'habitude de ressurgir périodiquement.