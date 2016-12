Plus une cenne au Vatican

Le Vatican, la banque la plus riche au monde, n'aide pas son enfant.

Depuis 300 ans que nous, ses enfants, donnons à la quête spéciale du Vatican. Aucune cenne n'est revenue dans nos paroisses.

Lorsque la couverture de notre église du village coule, ce bon père n'envoie pas une cenne pour payer la réparation.

C'est encore les paroissiens catholiques qui payent. Où va l'argent de la quête spéciale du Vatican? Mes bottes prennent l'eau et ce bon père ne m'en achète pas, il ne les fait même pas réparer chez le cordonnier.

Non, non, plus une cenne pour envoyer au Vatican.

À ma mort, je ne serai pas assis à la droite du Père, je désire être assis en face de lui.

Bob Fugère

Shawinigan