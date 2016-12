Un conte bien apprécié

Cette série de contes à relais, par 6 journalistes de 6 quotidiens différents, donnera aux lecteurs une façon de décrire une vision de l'atmosphère de Noël.

Tout ceci a commencé avec le conte «René» de David Goudreault, l'an passé; lequel conte fut bien rédigé en employant différents prénoms débutant par la lettre R.

Cette année aussi, le conte débute avec le prénom «Renée», mais cette fois au féminin, cette bonne vieille maman qui attend la visite des siens.

L'an prochain, je vous enverrai mon conte de Noël qui s'intitule: «René a 6 ans et crois au Père Noël».

Ça raconte, pour les ainé(e)s de 60 ans et plus, ce temps plein de magie, de l'avant, du sapin cueilli en forêt, de la décoration, de la messe de minuit et ses cantiques, suivi du réveillon et tout le toutin des personnages de la crèche, des chants à la radio, des cadeaux.

De tout cet émerveillement qu'un enfant vit alors. Tout ce vécu qu'il se remémore presque 70 ans plus tard, mais jamais trop tard.

René Gélinas

Shawinigan