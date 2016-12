Le ridicule ne tue pas à Louiseville

Le Nouvelliste

Si c'était le cas, on nous aurait déjà annoncé le décès du maire de cette ville, monsieur Yvon Deshaies. Cet homme a réussi plus d'une fois, depuis son élection en 2013, à désarçonner plusieurs de ses commettants et une majorité de Québécois en prenant des décisions douteuses sans consultation préalable avec les membres du conseil municipal.