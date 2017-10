Évacuation à la résidence Place Belvédère

(Trois-Rivières) Une fuite de gaz a forcé l'évacuation de plus de 300 résidents et d'une vingtaine d'employés, mardi après-midi, à la résidence Place Belvédère.

C'est un conduit de gaz sur le site de construction avoisinant la résidence qui a été touché pendant les travaux. Une brèche sur celui-ci est à l'origine de l'évacuation qui a nécessité la présence des pompiers et de Gaz Metro. C'est l'apparition d'une forte odeur de gaz dans l'air au moment du bris qui a convaincu ces derniers de procéder à l'évacuation des lieux.

Les résidents et les employés évacués ont été relocalisés du côté du Salon de jeux de Trois-Rivières qui est situé face à l'établissement.

«Tous les résidents ont été dirigés vers le Salon de jeux. Nous les avons accueillis ici afin qu'ils n'aient pas à rester à l'extérieur», explique Gino Lessard, directeur du Salon de jeux de Trois-Rivières.

La situation a rapidement été contrôlée et les habitants de la résidence ont été en mesure de réintégrer leur domicile lorsque que le conduit a été réparé, soit un peu plus d'une heure plus tard.