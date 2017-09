Vague de vols dans les véhicules à Trois-Rivières

Le sergent Luc Mongrain indique que les délits se produisent à toute heure du jour, mais plus particulièrement en soirée et en début de nuit et ce, dans plusieurs secteurs de la ville.

La liste des objets les plus souvent dérobés comprend les GPS, téléphones cellulaires, portefeuilles et la monnaie laissés dans le véhicule... aux portes souvent déverrouillées.

Depuis mai, 129 vols dans des véhicules ont été dénoncés, alors qu'en 2016, on en comptait 75 pour la même période.

Deux suspects ont été arrêtés en lien avec ce type de délits en août, mais il semble que d'autres individus soient encore actifs.

Notons que dans certains cas, des cartes de crédit volées dans des véhicules ont servi à des tentatives de fraudes.

La Direction de la police de Trois-Rivières profite de l'occasion pour rappeler les mesures de sécurité de base pour prévenir les vols, soit de toujours verrouiller les portières de son véhicule et de ne pas laisser d'objet de valeur à la vue, en les plaçant plutôt dans le coffre ou dans un compartiment de rangement.

Il est aussi recommandé de stationner son véhicule dans un endroit suffisamment éclairé, lorsque possible.