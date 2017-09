Bébé brûlé à Shawinigan: la SQ accentue la pression

(Shawinigan) Les enquêteurs de la Sûreté du Québec sont de retour sur la 11e Avenue du secteur Grand-Mère de Shawinigan, ce jeudi, pour y poursuivre leurs vérifications dans le dossier de la fillette d'un an qui avait subi de graves brûlures aux mains le 29 juillet dernier.

La sergente Éloïse Cossette, porte-parole de la SQ, confirme que les policiers sont bel et bien sur place «pour faire des vérifications et des perquisitions», et elle invite à nouveau toute personne qui détiendrait des renseignements dans cette affaire à communiquer avec la Centrale de l'information criminelle au 1 800 659-4264.

Rappelons qu'un poste de commandement mobile avait été installé lundi près de l'endroit où se sont déroulés les événements, dans l'espoir de recueillir des informations qui aideraient à élucider les circonstances entourant cette histoire.

Les policiers avaient fait du porte-à-porte pour interroger les voisins ou toute personne qui pourrait ajouter un élément à l'enquête en cours.

Aucune arrestation n'a été effectuée dans ce dossier jusqu'à présent.