Une préposée aux bénéficiaires qui volait des aînés

(Trois-Rivières) Une série de vols dans des résidences pour personnes âgées de Trois-Rivières vient de connaître son dénouement. Coryne Gauvin Landry a reconnu sa culpabilité, vendredi, d'avoir subtilisé de l'argent et des cartes d'institutions financières à des bénéficiaires, alors qu'elle travaillait comme préposée.

Différents vols sont commis dans une résidence pour aînés au printemps de 2016. Les larcins se déroulent principalement lorsque les personnes âgées sont absentes pour cause d'hospitalisation. Selon les informations provenant de la Couronne, les montants d'argent varient de 10 $ à près de 100 $. Une résidente a été victime d'un vol de bijoux dont la valeur serait de 2000 $. Une autre dame a vu s'envoler de l'argent et une carte d'institution financière qui a servi à deux dépôts fictifs et à un retrait de 1500 $.

La direction de la résidence s'interroge sur la question, car aucune marque d'effraction n'est remarquée. Après avoir recoupé les horaires des employés, la direction réussit à ajuster sa cible. Elle décide de tendre un piège en plaçant un billet de 20 $ dans une chambre après avoir pris le soin d'installer des caméras de surveillance. La préposée aux bénéficiaires, qui demeure à Batiscan, se fait épingler et est congédiée.

Sauf que la police voit sur le compte Facebook de la femme de 27 ans qu'elle a trouvé peu de temps après un travail de préposée aux bénéficiaires dans une autre résidence. Un mandat d'arrestation est lancé contre elle. Quand les policiers l'arrêtent, ils la trouvent avec deux cartes de crédit volées. Gauvin Landry a également une quinzaine de comprimés de méthamphétamines en sa possession.

Des antécédents judiciaires de vol et d'utilisation de cartes de crédit volées sont au dossier de Coryne Gauvin Landry.

Le juge Jacques Trudel a ordonné la préparation d'un rapport présentenciel. Le dossier de cette femme sera de retour au palais de justice trifluvien le 15 décembre.