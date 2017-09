Complot pour meurtres: 48 mois de prison pour Kevin Leblanc

Leblanc avait plaidé coupable en février à différentes accusations, c'est-à-dire complot en vue d'enlever en mars 2016 l'ex-petite copine de Picotte, complot pour tuer les parents de l'adolescente, complot pour s'introduire par effraction dans sa résidence et complot pour commettre un vol qualifié.

Il avait aussi admis avoir tenté de s'introduire par effraction dans la résidence de l'adolescente et d'avoir eu en sa possession une arme blanche dans un dessein dangereux.

Le juge Daniel Perreault a entériné vendredi matin la suggestion de sentence proposée par Me Hugo Breton, avocat de la poursuite, et Me David Guévin, avocat du jeune homme.

En soustrayant la période de détention préventive, la peine nette à purger est de 28 mois.