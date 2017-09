La quincaillerie BMR Pierre Naud de Trois-Rivières détruite par les flammes (vidéo)

Le copropriétaire Philippe Lebel a précisé que les clients commerciaux comme les entrepreneurs, par exemple, pourraient recevoir les marchandises commandées, notamment via les deux autres succursales de la quincaillerie situées à Shawinigan et à Sainte-Thècle.

On ne connaît pas la cause de l'incendie pour le moment, mais le commerce du 2250, boulevard des Récollets, serait une perte totale. Le garage et la cour à bois ont toutefois été épargés par le brasier.

Un communiqué a été émis par la compagnie à 8 h 30 pour indiquer que «l'équipe de BMR Pierre Naud travaille présentement en étroite collaboration avec les équipes de Groupe BMR afin de mettre sur pied dans les plus brefs délais un magasin temporaire, leur permettant ainsi de continuer à offrir du service aux consommateurs de la région et de protéger les emplois locaux.»

D'ici là, les opérations du magasin de Trois-Rivières seront transférées au magasin BMR Pierre Naud de Shawinigan.

«C'est très difficile de voir notre magasin, dans lequel nous avons investi tant d'efforts pour le rénover, être ravagé par les flammes. La seule chose qui nous réconforte est que cet incendie se soit déclaré pendant la nuit, alors que le magasin était vide. Tous nos employés et clients sont donc sains et saufs», a commenté Marc-André Lebel, copropriétaire de Pierre Naud.

«Notre priorité demeure notre service à la clientèle et nous ferons tout en notre pouvoir pour continuer de servir nos clients. Cela fait maintenant plus de 125 ans que notre entreprise existe: nous avons connu au fil du temps de nombreuses épreuves, et même si celle-ci s'annonce particulièrement ardue, nous savons que nous nous relèverons encore plus forts», a mentionné Philippe Lebel, copropriétaire de Pierre Naud.

Le voisin s'en tire plutôt bien

Malgré l'intensité de l'incendie, la bâtisse voisine de la quincaillerie a survécu. Selon Donald Thibault, gérant de Moisan portes de garage, son équipe peut se compter chanceuse.

«Notre entrée électrique a fondu, il y a de la fumée sur le mur extérieur et ça sent la fumée. Mais on n'a aucun dommage à l'intérieur de la bâtisse. On a sorti nos trois camions cette nuit, ils sont sur la route.»

Les activités de ventes de la compagnie seront probablement suspendues pour un jour ou deux en raison du manque d'électricité causé par la destruction de l'entrée électrique. Toutefois, les appels téléphoniques sont redirigés vers le bureau de Québec de la compagnie afin d'assurer le service de réparation.

Avec la collaboration de Martin Lafrenière