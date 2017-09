Le corps d'Yvon Lacasse retrouvé dans les Laurentides

Yvon Lacasse, cet homme de 71 ans dont le véhicule a été volé à une halte routière de Lachute la semaine dernière, aurait été retrouvé sans vie une quarantaine de kilomètres plus loin, mercredi, après plusieurs jours de recherches.

L'agent Stéphane Tremblay, de la Sûreté du Québec, a déclaré à La Presse canadienne que «tout porte à croire» que le corps découvert mercredi à Arundel, dans les Laurentides, est celui du septuagénaire.

La police croit que le père de l'enfant qui a récemment fait l'objet d'une alerte Amber s'est emparé du véhicule de M. Lacasse, de modèle Honda CRV 2006, jeudi dernier.

Les autorités poursuivaient depuis leurs recherches le long de la route 117, d'abord entre les régions de Mont-Tremblant, dans les Laurentides, et de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, et ensuite entre Val-d'Or et Rouyn-Noranda.

La police jugeait possible que M. Lacasse, un résidant de la région de Lachute, ait été emmené malgré lui dans la fuite vers Rouyn-Noranda de l'homme qu'on tentait d'arrêter. Après une cavale de plusieurs centaines de kilomètres, le suspect et son fils ont été interceptés à bord du véhicule d'Yvon Lacasse vendredi dans la région de Renfrew, en Ontario.