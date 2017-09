Louka Fredette retrouvé sain et sauf: les proches de Cédrika Provencher soulagés

Gabriel Delisle

(Trois-Rivières) Le père de Cédrika Provencher, Martin Provencher, et le grand-père de la petite disparue puis assassinée en 2007, Henri Provencher, sont soulagés d'apprendre que le jeune Louka Fredette a été retrouvé sain et sauf. Le père de l'enfant de six ans, Ugo Fredette, a été arrêté en Ontario par les policiers.