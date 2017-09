Guillaume Picotte écope de 46 mois de prison

Au moment de comparaître en avant-midi, son avocat avait informé le juge de la volonté de son client de disposer de ses dossiers. Dès lors, des discussions ont eu lieu entre les parties pour en arriver à une suggestion commune quant à la peine. Le juge a ordonné la sentence de 46 mois de prison en après-midi.

Rappelons que Picotte, avait été intercepté par les policiers alors qu'il se trouvait avec un autre individu d'âge mineur dans une voiture qui circulait sur le boulevard des Chenaux.

Il fait aussi face à des accusations de complot pour enlever une adolescente, de complot pour s'introduire par effraction dans la maison de cette dernière, de complot pour commettre des vols qualifiés, de tentative d'introduction par effraction dans ladite maison et de possession d'armes blanches dans un dessein dangereux.

Pour sa part, l'individu d'âge mineur a plaidé coupable le 21 février dernier à sept des neuf accusations auxquelles il faisait face. Ce jeune homme âgé de 17 ans au moment des faits a admis avoir comploté avec Picotte dans le but d'enlever l'ex-petite copine de celui-ci et d'avoir comploté pour tuer les parents de l'adolescente. Il a aussi admis sa culpabilité d'avoir comploté pour s'introduire par effraction dans sa résidence et d'avoir comploté pour commettre un vol qualifié. Il a également plaidé coupable à des chefs de tentative d'introduction par effraction dans la résidence de l'adolescente et d'avoir eu en sa possession une arme blanche dans un dessein dangereux.

Selon les faits exposés en février devant la cour, Picotte aurait été incapable d'accepter une rupture amoureuse. Il aurait alors décidé d'éliminer la famille de son ancienne amoureuse et d'enlever cette dernière. Picotte aurait réussi à convaincre le mineur de l''accompagner sur les lieux.