René Joly porté disparu

Le quinquagénaire a été vu pour la dernière fois le 13 septembre dans le secteur sud de Shawinigan. Il se déplacerait dans une voiture Chevrolet Spark 2013, de couleur verte lime.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L'homme mesure 1,60 mètre (5 pieds et 7 pouces), pèse 64 kg (140 livres), il a les cheveux gris très courts et les yeux pers. Il porte la moustache et des lunettes.

La dernière fois qu'il a été vu, il portait un chandail rayé vert et noir, un pantalon en toile beige, des espadrilles grises et vertes et une montre de marque Polo.

Toute personne qui peut fournir des renseignements est priée de communiquer avec le 911. Il est aussi possible de transmettre des informations confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec en composant le 1-800-659-4264