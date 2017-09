Alerte Amber: la police recherche toujours Louka Fredette et son père se déplace (mise à jour)

(Saint-Eustache) Une vaste opération policière est en cours aux quatre coins du Québec et même en Ontario pour retrouver le petit Louka Fredette.

Son père Ugo Fredette, le suspect principal dans la disparition du petit garçon âgé de six ans, aurait effectué plusieurs déplacements depuis qu'une alerte Amber a été déclenchée jeudi pour retrouver l'enfant, selon les plus récentes informations de la Sûreté du Québec (SQ).

L'homme aurait été vu dans un motel de Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue jeudi soir avant d'avoir été aperçu vendredi matin à Maniwaki, en Outaouais, puis en Ontario en milieu d'après-midi vendredi, dans le secteur de Napanee, un peu à l'ouest de Kingston.

L'alerte Amber avait été déclenchée vers 17h35 jeudi lorsque la mère du bambin a été retrouvée morte dans sa résidence de Saint-Eustache, au nord de Montréal.

La SQ dit maintenant faire les démarches pour que l'alerte Amber soit aussi déclenchée en Ontario

Le suspect se déplacerait vendredi après-midi dans une Honda CR-V gris foncé de 2006, dont la plaque est X78 BSL.

Le véhicule qui avait initialement été signalé parce qu'il aurait été conduit par Ugo Fredette a été retrouvé dans une halte routière à Lachute, à l'est de Mirabel et de Saint-Jérôme, au cours de la nuit. La SQ a toutefois indiqué qu'il n'y avait personne dans ce véhicule, un Ford F250 blanc immatriculé FLK5965. Des expertises sont en cours sur cette camionnette.

Vendredi après-midi, la SQ a révélé que l'homme se serait ensuite servi d'un second véhicule, un jeep Cherokee de couleur gris foncé. Puis elle a fait savoir qu'il serait au volant du Honda CR-V gris.

En fournissant les informations sur les lieux où le père aurait été vu par des témoins, la SQ précise que cela ne veut pas dire que l'enfant se trouvait avec lui.

Mais on voit que le suspect se déplace, a indiqué vendredi après-midi Mélanie Asselin de la Sûreté du Québec.

La force policière provinciale demande donc à toute la population du Québec d'être vigilante.

Les recherches policières se poursuivent donc pour retracer le jeune garçon et son père âgé de 41 ans, plus de 20 heures après le signalement de sa disparition.

Parmi les unités mobilisées pour les recherches, on retrouve le service d'identité judiciaire - mandaté pour faire l'expertise du véhicule et trouver des éléments qui pourraient permettre de localiser les deux personnes recherchées - l'unité canine, l'unité d'urgence, un hélicoptère et des plongeurs, car une rivière est à proximité de l'endroit où le Ford blanc a été retrouvé, a précisé vendredi matin Ann Mathieu, sergente aux communications pour la Sûreté du Québec.

«Chaque moment est crucial. Depuis qu'il a été porté disparu, on compte chaque seconde», avait déclaré le lieutenant Jason Allard, de la SQ, lors d'un point de presse avec les médias peu avant 9h, vendredi.

«Chaque minute peut être des kilomètres de plus», a insisté le lieutenant.