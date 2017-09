Le coffre-fort du commerce Doyon Cuisine volé

Après le déclenchement du système d'alarme de l'endroit vers 4 h mercredi matin, des patrouilleurs ont été dépêchés sur place et ont constaté qu'une porte de garage était ouverte et que le coffre-fort qui se trouvait à l'intérieur avait disparu. La scène fut par la suite expertisée par un technicien en identité judiciaire. Pour l'instant, le montant du vol n'est pas déterminé et le dossier a été transmis aux enquêteurs.

La police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements, de façon confidentielle, peut le faire par le programme Halte au crime, en communiquant au numéro 819 370-6700, ou directement sur le site Internet du programme à l'adresse halteaucrime.v3r.net.