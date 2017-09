Enquête préliminaire en octobre pour Francis Isabel

Isabel, 29 ans, s'en serait pris à une femme elle aussi âgée de 29 ans. Il l'aurait agressée sexuellement et aurait usé de menace ou de violence pour l'amener à poser certains gestes à caractère sexuel. Il aurait commis des voies de fait avec un bâton de baseball et avec un couteau. Il est aussi accusé de séquestration et de menaces.

Isabel a été arrêté à la mi-avril. Devant la nature des accusations qui pèsent contre lui, la cour a refusé de le remettre en liberté à la suite de son enquête sur caution. Il est détenu depuis son premier passage devant le tribunal.

Isabel était de retour au palais de justice de Trois-Rivières mardi afin que la cour fixe une date pour la tenue de son enquête préliminaire. La date du 10 octobre devrait être confirmée vendredi lors du retour de son dossier au palais de justice trifluvien.