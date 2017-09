Triple meurtre: la cause de Sylvain Duquette est encore reportée

Marie-Josée Montminy, Nancy Massicotte

(Shawinigan) La cause de Sylvain Duquette, cet individu accusé du triple meurtre ayant coûté la vie à Jocelyne Pellerin, Denise Hallé et Janet Toupin-Lauzon le 5 avril au Centre-de-la-Mauricie, a été reportée une fois de plus, vendredi, au palais de justice de Shawinigan.