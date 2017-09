Mort d'un travailleur à la ferme Pittet: les fondations mises en cause

Mario Gosselin, directeur de la prévention et de l'inspection, et Mathieu Vermot, inspecteur, ont présenté jeudi les conclusions du rapport de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail concernant l'effondrement mortel survenu à Saint-Tite en février.

De plus, l'organisme rappelle aux employeurs l'importance de faire vérifier la structure et les fondations de leurs bâtiments lors de la modification de la structure de ceux-ci, de l'ajout d'un équipement sur un toit ou de la construction d'un bâtiment adjacent en surplomb.

Même si le poids de la neige n'est pas la cause de l'effondrement, la CNESST recommande de vérifier l'épaisseur de celle-ci sur les structures. L'évacuation habituelle de la neige des toitures de tôle a été compliquée cette année par la succession de tempêtes de neige et d'épisodes de redoux, créant une croûte de glace.

Le 22 février 2017, des travaux de réaménagement étaient en cours dans la bâtisse qui s'est effondrée. Six travailleurs s'affairaient notamment à déplacer des morceaux de béton cassé de la dalle. Ces travaux n'ont aucun lien avec l'effondrement, la dalle de béton étant indépendante des fondations. Cinq des six travailleurs ont quitté le bâtiment durant la journée, alors que César Ariel Garcia Garcia poursuivait ses tâches. L'effondrement s'est produit à 13 h 35.

La CNESST a fait appel à une firme de génie-conseil pour comprendre ce qui s'est passé. Le poids de la neige a été mesuré et la structure d'acier du bâtiment offrait une résistance supérieure à cette charge. Lorsqu'on prend en considération la conception des fondations, la bâtisse n'offrait plus la résistance suffisante pour supporter le tout.

Coroner au dossier, Yvon Garneau estime que le rapport de la CNESST est complet.

«C'est un rapport fouillé, étoffé. L'expertise est claire. Je ne suis pas surpris de la conclusion: déjà, dans les premières heures, on s'en allait vers des problèmes de solidité de structure. La neige et la pluie ont contribué à l'effondrement. Si on refaisait la structure aujourd'hui, on procéderait autrement», raconte le coroner à propos de ce rapport qui a été communiqué via interprète à la veuve de César Ariel Garcia Garcia avant d'être rendu public.

Maintenant que le rapport de la CNESST est connu, Yvon Garneau s'attarde à rédiger le sien. Il ne peut révéler la teneur des quelques recommandations qui seront contenues dans son rapport, car il est encore à l'étape embryonnaire de son travail de rédaction.

Le coroner Garneau souhaite que son rapport soit rendu public d'ici le mois de décembre.

Par ailleurs, Le Nouvelliste n'a pu obtenir les commentaires des propriétaires de la ferme Pittet.