Quinze mois de prison pour Marc Isabelle

(Shawinigan) Marc Isabelle a écopé d'une sentence de 15 mois de prison en lien avec les délits de nature sexuelle pour lesquels il a été reconnu coupable en février dernier. Il a bénéficié d'un sursis de sentence pour les accusations de voies de fait et de menaces.

Le musicien et producteur bien connu de Shawinigan a reçu sa sentence jeudi au palais de justice de Shawinigan.

Il avait a été déclaré coupable de quatre des 18 accusations qui pesaient contre lui relativement à des abus sexuels et des voies de fait commis sur deux jeunes filles.

Le juge David Bouchard avait conclu que Marc Isabelle s'était livré à des attouchements sexuels sur une fillette et l'avait incitée à avoir des contacts sexuels avec lui entre 1990 et 1994.

La victime était alors âgée entre trois et sept ans environ. En ce qui a trait aux allégations d'abus sexuels et de voies de fait entre 1994 et janvier 2011, le tribunal a plutôt décidé de l'acquitter.

Quant aux délits qui auraient été commis contre la seconde plaignante, Marc Isabelle a bénéficié d'un acquittement sur les accusations de nature sexuelle mais a été déclaré coupable d'un chef de voie de fait sur la période comprise entre 1996 et 2010.

L'accusé a porté le verdict de culpabilité en appel sur les chefs de nature sexuelle et de menace.

Son avocat, Me Yvan Braun, avait aussi réclamé une absolution inconditionnelle pour la menace et le voie de fait. Pour les abus sexuels, il avait rappelé qu'au début des années 90, les peines étaient moins sévères qu'aujourd'hui et que son client devrait en bénéficier.

Il avait aussi insisté sur l'impact de la médiatisation dans la vie de Marc Isabelle et ses proches. Il avait donc suggéré une peine dans la collectivité qui pourrait être de deux ans moins un jour ou une peine de 90 jours de prison discontinue.

Au pire, il soutenait qu'une peine de prison variant entre neuf et 12 mois ne serait pas déraisonnable.

La Couronne, représentée par Me Catherine Vincent, avait plutôt réclamé une peine de trois ans de prison.

Elle avait clairement indiqué son désaccord avec le principe d'appliquer les peines de l'époque, d'autant plus que les tribunaux sont de plus en plus sévères lors de crimes commis contre les enfants ou de nature sexuelle.

Quant à la médiatisation, elle avait cité de la jurisprudence à l'effet que les peines ne doivent pas être plus clémentes lorsque les accusés sont connus.