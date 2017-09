Accident de bateau sur le lac Saint-Pierre

L'accident s'est produit face à Saint-François-du-Lac. La sergente Annie Thibodeau, porte-parole de la SQ, confirme qu'une collision a eu lieu entre deux embarcations.

«Il y aurait eu une embarcation avec deux personnes à bord qui aurait frappé une embarcation qui était arrêtée dans la voie maritime. Il y aurait eu trois personnes à bord de la deuxième», explique la porte-parole de la SQ.

Selon des informations transmises sur Facebook, un plaisancier s'était arrêté à la hauteur de Louiseville pour aider un autre plaisancier. C'est à ce moment qu'une troisième embarcation circulant à vive allure aurait percuté le côté du premier bateau. L'homme qui s'était arrêté pour offrir son aide a des douleurs à une jambe à la suite du choc.

Les plaisanciers impliqués dans l'accident auraient fait partie d'un même rassemblement de bateaux.

La Garde côtière canadienne a été appelée vers 19 h 30 par une dame qui avait été témoin de l'accident.

«On a assigné plusieurs embarcations de la Garde côtière et la SQ était tout près en bateau. Ils se sont rendus à l'endroit où la dame avait dit que la collision avait eu lieu, mais il n'y avait plus de bateau. On a cherché et on a trouvé un bateau au port Saint-François. L'embarcation était lourdement endommagée», raconte Pascale Fortin, porte-parole de la Garde côtière canadienne.

Selon Mme Fortin, trois personnes étaient à bord du bateau qui a été remorqué. Des blessés ont été constatés. La porte-parole de la Garde côtière n'était pas en mesure de donner le nombre exact de blessés.

«La Garde côtière a remorqué l'embarcation jusqu'à la marina de Trois-Rivières. On n'a pas vu l'autre embarcation», ajoute Mme Fortin, en précisant que les personnes blessées à la suite de l'accident ont obtenu des soins en se déplaçant par leurs propres moyens.

Toujours selon des discussions observées sur Facebook, l'alcool pourrait avoir joué un rôle dans cet accident. La Sûreté du Québec affirme ne pas avoir d'information à ce sujet pour l'instant.

Aucune arrestation n'a été effectuée dans cette affaire.