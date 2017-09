Claude Martineau et Paul-André Bélisle règlent leurs comptes avec l'AMF

En vertu d'une entente intervenue entre les deux parties qui a été entérinée par la juge Dominique Slater de la Cour du Québec, M. Martineau et M. Bélisle devront respectivement payer des amendes totalisant 90 000 $ et 18 000 $.

Dans le cadre de l'entente qui fait suite à une poursuite intentée par l'AMF en 2015, Claude Martineau a plaidé coupable à 17 chefs d'accusation, soit 13 chefs d'exercice illégal de l'activité de représentant en assurances, trois chefs pour avoir contrevenu à une décision du Tribunal administratif des marchés financiers et un chef pour avoir fourni des informations fausses ou trompeuses à l'occasion d'activités régies par la Loi sur la distribution de produits et services financiers. L'AMF a de plus demandé le retrait d'un chef et l'arrêt conditionnel des procédures sur six autres.

Pour sa part, Paul-André Bélisle a plaidé coupable à six chefs d'accusation d'aide à l'exercice illégal de l'activité de représentant en assurances. L'AMF a quant à elle retiré deux chefs auxquels M. Bélisle faisait face.