Fondation pour la santé du Haut Saint-Maurice: le juge prend l'affaire en délibéré

(La Tuque) Les avocats se sont fait entendre, jeudi, au palais de justice de La Tuque, concernant la poursuite de plus de 167 000 $ contre la société de comptables professionnels agréés Mallette et Pierre Morissette intentée par la Fondation pour la santé du Haut Saint-Maurice. Le juge de la Cour supérieure du Québec (chambre civile), Pierre Ouellet, a pris l'affaire en délibéré.

La Fondation estime avoir subi des pertes financières encourues à la suite de mauvaises remises de taxes. Elle réclame dans sa requête 112 764,53 $, un montant qui aurait été versé en trop en taxes, et une somme additionnelle de 54 254,03 $ à titre d'intérêts. La Fondation reproche aux défendeurs que les revenus générés, depuis 1999 par l'exploitation et la gestion du stationnement aient été considérés par les défendeurs comme étant taxables.

L'avocat de la Fondation, Me Marc Cantin a souligné dans sa plaidoirie que la Fondation n'avait jamais donné d'instruction et que c'était Malette qui avait le mandat de faire la déclaration de taxes. L'avocat a également présenté des extraits de la loi sur la taxe de vente du Québec.

«Il y a une section spécifique pour les organismes de bienfaisance. Le principe n'est pas compliqué, il a deux lignes: la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée par un organisme de bienfaisance est exonérée (sauf les fournitures suivantes) [...] Il devait au moins lire la loi. Il ne l'a pas fait», a insisté Me Cantin.

«On ne peut pas prendre une décision sur un raisonnement logique ou une déduction, il faut aller voir», a-t-il ajouté.

L'avocat de la Fondation a également fait valoir que le comptable avait des responsabilités et une obligation de conseil. Il est également revenu sur l'expertise déposée plus tôt en preuve.

L'expert affirme que pour satisfaire certains articles spécifiques du Code de déontologie des comptables, M. Morissette avait trois choix. Il devait soit «s'assurer de connaître suffisamment les règles fiscales pertinentes et non pas se fier sur un raisonnement basé sur une généralité», soit faire une lecture diligente des textes de loi pertinents et les comprendre adéquatement ou encore «consulter un autre professionnel (fiscaliste et/ou expert en taxes) ou référer sa cliente à une telle personne pour valider le caractère taxable ou non des revenus de stationnement».

«Tu sais comment ça fonctionne ou tu ne le sais pas. Tu ne peux pas arriver avec une déduction comme l'a fait M. Morissette. [...] Ils sont venus témoigner qu'ils avaient un expert à Dolbeau en fiscalité, pourquoi ne l'ont-ils pas consulté?», a commenté Me Cantin.

Pour sa part, l'avocat de la partie défenderesse, Me Alexandre Paris, a affirmé que personne à la Fondation n'avait soulevé un seul doute malgré des préoccupations vis-à-vis les taxes.

«Malette avait la capacité de répondre... si la question avait été posée. [...] Ce ne sont pas des revenus particulièrement exotiques, c'étaient des revenus commerciaux [...] Il n'y a pas a priori d'inquiétudes particulières qui sont soulevées et le contrat (entre la Fondation et le centre de santé) va dans le même sens».

«Il n'y pas d'indice, pas de drapeau rouge qui suggère à mon client qu'on a besoin d'aller plus loin. [...] Le contraire relève de l'utopisme et de l'angélisme», a-t-il ajouté un peu plus loin.

Me Paris a également souligné que ce sont les administrateurs «qui avaient un devoir de prudence et de diligence» de la Fondation qui ont été négligents.

De plus, il estime que la Fondation n'a pas subi de préjudice. Il a fait valoir que ce n'est pas la personne qui perçoit les taxes, mais celle qui la paie qui est la victime.

«C'est l'utilisateur du stationnement qui a subi un préjudice [...] Juridiquement, les dommages ce n'est pas la Fondation qui les a subis», a noté Me Alexandre Paris.

Des affirmations que l'avocat de la Fondation a rejetées du revers de la main lors d'une brève réplique. Me Cantin a également fait remarquer qu'une lettre signée et envoyée par Malette mentionnait que, lorsqu'ils ont fait les réclamations de TPS/TVQ, «les taxes remises par erreur proviennent des fonds de notre cliente (Fondation), il ne s'agit pas de taxes perçues par erreur».