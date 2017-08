Procès de Damien Miville-Deschênes: «Je me battais contre des absurdités»

«Je me battais contre des absurdités constamment. Je ne suis pas con: si j'avais fait des dépenses non autorisées, ça me serait tombé dessus forcément», a-t-il déclaré dans le cadre de son procès pour fraude, utilisation frauduleuse d'une carte de crédit et abus de confiance.

Selon lui, à chaque fois qu'il prenait une décision toujours «fondée sur le bien-être des employés» et plus précisément en lien avec la troupe de danseurs engagés pour des spectacles à l'hiver et à l'été 2013, la direction de la Corporation lui refilait les factures. «Je me résignais à payer même si c'était inconcevable. Au début, je challengeais avec la direction mais au fil du temps, mes arguments et le bien-fondé de mes décisions n'avaient aucune importance, alors je payais», a-t-il déclaré.

Une partie du litige porte principalement sur cette troupe de danseurs qui présentait le spectacle Carnaval de Rio. D'emblée, il prétend avoir été le seul à «ramer dans cette aventure» car la Corporation refusait de fournir des repas et de l'hébergement aux danseurs comme le stipulait le contrat qui, toujours selon lui, avait pourtant été signé par Yvan-Noel Guindon, ex-directeur général.

Rappelons que la Couronne, représentée par Me Martine Tessier, lui reproche des dépenses non approuvées de plus de 5642 $ entre mai et août 2013. Parmi celles-ci, il aurait justement fait payer à la Corporation plusieurs nuitées d'hébergement dans un hôtel.

Damien Miville-Deschênes soutient qu'il a plutôt fait des démarches pour trouver de l'hébergement et des repas gratuits (comme de la pizza) aux danseurs en échange de publicité. Cependant, au printemps et à l'été, plusieurs nuitées n'ont pu être offertes gratuitement. Malgré tout, il a aussi loué une maison à Champlain pour certaines danseuses.

Interrogé sur les raisons de cette location et de ces nuitées dont certaines ne correspondent pas aux soirs de spectacle, il prétend que c'était dans l'intérêt de la Corporation puisque les danseurs étaient souvent appelés à faire des représentations gratuites dans la région pour promouvoir le spectacle donné à l'île Saint-Quentin et ainsi attirer la clientèle. Quant au fait qu'il a lui-même bénéficié de ces nuitées, il a déclaré avoir payé ses comptes à l'hôtel.

On lui reproche aussi d'avoir loué un bateau qu'il a utilisé à quelques reprises à des fins personnelles. Encore là, il se justifie en racontant avoir invité sur le ponton la troupe de danseurs et des sauveteurs pour les remercier de leur bénévolat ou les motiver.

Même chose en qui concerne des consommations alcoolisées dans un bar de Trois-Rivières qu'il a offertes aux danseurs pour les remercier ou ce chandail du Canadien donné à une stagiaire française. «Je l'ai fait parce que j'avais l'impression de les exploiter pour leur bénévolat», a-t-il mentionné.

Enfin, il a aussi été interrogé par son avocat, Me David Guévin, sur l'utilisation de la carte de crédit de la Corporation pour payer un compte en souffrance personnel de câblodistribution. Il prétend avoir encore une fois agi pour le mieux-être des danseuses qui n'avaient pas accès à un service de câble à Champlain. Son projet était de leur donner son propre décodeur.

Et lorsqu'il a été informé le 2 août qu'une enquête interne était menée sur lui, il a démissionné. «Ce fut la goutte qui a fait déborder mon pauvre petit vase. J'étais à contre-courant depuis longtemps mais là, je n'étais plus capable», a-t-il indiqué. Il a par la suite remboursé les 5642 $ que la Corporation lui réclamait.

En contre-interrogatoire, il a cependant admis que malgré ses démarches promotionnelles avec la troupe, les ventes de billets pour les supplémentaires n'ont pas été bonnes.

La juge Guylaine Tremblay fera connaître son verdict le 27 octobre.