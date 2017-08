Mathieu Champagne Houle libéré sous conditions

Il a en effet dû verser la somme de 3000 $ en guise de garantie. Son père a pour sa part accepté de s'engager financièrement pour la somme de 3000 $ sans dépôt.

Outre les conditions usuelles de garder la paix et d'avoir une bonne conduite, il lui sera interdit de conduire tout véhicule sauf pour des fins de travail sur la ferme.

Il ne pourra pas non plus consommer ou avoir de l'alcool en sa possession et se rendre dans les bars. Il devra également respecter un couvre-feu entre 22 h et 6 h. Sa cause a été reportée au 6 octobre.

Rappelons qu'il fait face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort et de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles.

L'individu de 32 ans, domicilié à Sainte-Perpétue, n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. Il serait un récidiviste en matière de conduite avec les facultés affaiblies.

L'accident mortel était survenu vers 22 h 30. Le suspect aurait fait marche arrière avec son véhicule et percuté la motocyclette qui circulait sur le rang Saint-Joseph.

Sous la force de l'impact, le motocycliste et sa passagère avaient tous les deux été éjectés. L'homme de 51 ans, Yves Lemire, avait succombé à ses blessures. Quant à la dame, elle a été blessée gravement.