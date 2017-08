Un voleur de voiture arrêté après une poursuite

Le voleur s'était enfui au volant du véhicule après avoir profité d'un moment d'inattention du commis qui le préparait pour un essai routier.

Les policiers de la Sécurité publique de Trois-Rivières, assistés de leurs collègues de la Sûreté du Québec, ont localisé le véhicule volé sur l'autoroute 40 ouest.

Quelques minutes plus tard, le fuyard a perdu le contrôle du véhicule et a effectué une sortie de route alors qu'il empruntait la sortie du chemin des Petites-Terres. Il a alors abandonné l'objet de son vol et s'est enfui à pied dans un boisé situé aux abords de l'autoroute.

Les policiers se sont alors mis à sa recherche et lui ont mis la main au collet quelques minutes plus tard.

L'individu âgé d'une trentaine d'années devrait comparaître mercredi au palais de justice de Trois-Rivières pour faire face à des accusations relativement à ce vol.