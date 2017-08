Présence policière accrue pour la rentrée scolaire

Marie-Josée Montminy

Le Nouvelliste Le Nouvelliste

(Trois-Rivières) En cette semaine de rentrée scolaire pour les élèves du primaire et du secondaire, les autorités policières tiennent à rappeler les consignes de sécurité et sollicitent la vigilance des automobilistes et des piétons, particulièrement aux abords des zones scolaires.