Les faits divers en bref

La Sûreté du Québec est à la recherche de Jade Simpson-Lajeunesse, une jeune fille de 17 ans originaire de Drummondville qui est disparue depuis le 26 mars dernier.

Elle a été vue pour la dernière fois à Drummondville alors qu'elle quittait son domicile.

Selon des informations obtenues par les policiers, elle se déplacerait à pied et pourrait se trouver à Drummondville, Trois-Rivières ou Montréal.

Par ailleurs, ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Elle mesure 1,52 m, pèse 48 kg, a les cheveux brun-roux et les yeux bruns.

La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un manteau mi-long bleu marin, des jeans de type «skinny», bleus, des bottes noires, un foulard de laine gris et des lunettes de vue carrées et noires. Il est toutefois possible que son habillement ait changé depuis.

Toute personne qui détiendrait des informations pouvant aider à retrouver cette personne est priée de communiquer avec la Centrale de l'information criminelle en téléphonant au 1 800 659-4264.