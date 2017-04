Les faits divers en bref

La Sûreté du Québec demande l'aide de la population pour identifier le responsable d'un vol qualifié commis dans un dépanneur du boulevard Saint-Laurent Est à Louiseville. L'homme aurait fait irruption dans le commerce, visage masqué et aurait exigé de se faire remettre des cigarettes et de l'argent avant de s'enfuir. Au moment des faits, l'homme, âgé entre 20 et 30 ans, portait un kangourou noir avec son capuchon sur la tête, une tuque et un cache-cou bleus ainsi que des jeans dont la poche arrière gauche était grise. Il mesurait environ 1,63 m (5 pi 4 po), pesait 125 lb et portait des bottes de construction.

Toute personne détenant des informations sur cet individu ou sur cet événement peut les communiquer au Centre de l'information criminelle au 1 800 659-4264.