Manoeuvre dangereuse sur la route 155: 1534 $ d'amende

(Trois-Rivières) Un conducteur de 81 ans de La Bostonnais devra payer une amende de 1534 $ et voir quatre points d'inaptitude ajoutés à son dossier à la suite de la dangereuse manoeuvre de dépassement qu'il a effectuée - et qui a été filmée - sur la route 155 à La Bostonnais lundi vers 8 h 20.

Le camionneur qui s'est fait doubler de façon très risquée filmait la route, et a publié la manoeuvre du conducteur téméraire sur Internet.

On y voit le véhicule fautif dépasser le camion en ignorant la ligne double et en évitant de justesse la voiture qui roulait en sens inverse, et qui a visiblement dû bifurquer sur l'accotement pour prévenir une collision frontale.

«Il est important de dire que c'est grâce au signalement de cette manoeuvre dangereuse de la part de témoins à la police, que cette enquête de conduite dangereuse a pu être résolue», indique la sergente Annie Thibodeau.

Une demande de vérification d'aptitude à conduire sera acheminée à la SAAQ (Société de l'assurance automobile du Québec) pour le conducteur fautif.

Le constat d'infraction concernait l'article 327 du Code de la sécurité routière, qui dit: «Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété est prohibée.»