Affaire Jonathan Bettez: la cause remise au 31 mai

Marie-Josée Montminy

(Trois-Rivières) La cause de Jonathan Bettez a une fois de plus été remise à plus tard. Le dossier inscrit à l'horaire de la cour ce mercredi a été reporté au 31 mai. L'accusé, absent du tribunal, sera désormais représenté par Me Marc-Antoine Carette, employé au même cabinet que son ancienne avocate, Me Magali Lapage, récemment nommée juge.