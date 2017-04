Meurtre de Jean-Guy Frigon: Branconnier vise la Cour suprême

Ses avocats, Me Pierre Spain et Me Alexandre Biron, ont en effet confirmé qu'ils avaient entamé les procédures pour en appeler devant le plus haut tribunal du pays. Maintenant qu'ils ont obtenu les mandats nécessaires de l'aide juridique, ils sont présentement en train de peaufiner les documents relatifs à la demande d'autorisation d'appel. La Cour suprême aura ensuite à décider si la demande de Branconnier mérite d'être entendue.

Dans cette affaire, le motif invoqué porte sur la recevabilité d'une déclaration vidéo contenant les aveux incriminants faits par Yvan Branconnier aux policiers lors de son arrestation. En fait, les avocats contestent depuis le début l'admissibilité de cette déclaration, ce qui explique pourquoi la cause a été portée en appel deux fois et qu'on voudrait maintenant l'inscrire au rôle de la Cour suprême. La défense prétend en effet que cette déclaration n'a pas été faite sur une base libre et volontaire. Elle reproche aux policiers d'avoir fait des promesses et des menaces et d'avoir utilisé des subterfuges pour faire parler Branconnier en omettant de lui dire que sa présumée complice, Solange Alarie, était morte à ce moment.