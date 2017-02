Dossier Marc Perron: la suite le 8 mars

Le rapport du psychologue Marc-André Lamontagne a été déposé peu avant midi. L'avocate de la Couronne, Me Marie-Eve Paquet, l'avocat de Perron, Me Yvan Braun, et le juge Jacques Lacoursière ont survolé le document de plus de 50 pages avant de reporter le tout au 8 mars, date à laquelle Me Paquet déposera sa requête pour faire déclarer Marc Perron délinquant dangereux ou délinquant à contrôler.

Rappelons que Marc Perron a plaidé coupable en septembre 2016 à des accusations de voies de fait graves et de séquestration en lien avec un événement survenu en octobre 2015.

Il avait agressé sans raison une adolescente de 14 ans sur la rue Laviolette à Trois-Rivières en lui assénant 14 coups de masse.

La victime avait subi un traumatisme crânien sévère et un choc post-traumatique.