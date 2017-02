Vols à Nicolet: deux suspects recherchés

Ce jour-là, un homme s'est présenté dans une pharmacie vers 18 h 45 et aurait demandé le remboursement d'un article valant 200 $ sans avoir de facture. Or, l'article venait d'être pris sur les tablettes. Le commis a refusé de le rembourser et l'homme a quitté avec l'article, commettant donc un vol.

Un deuxième événement avec le même modus operandi est survenu quelques minutes plus tard dans un dépanneur, avec deux caisses de bières. Un véhicule a été observé à l'extérieur et le présumé voleur a pris place du côté passager.

La voiture est une Cadillac STS blanche avec des roues noires.

Le premier suspect, un homme entre 25 et 30 ans, est plutôt mince, a les cheveux rasés bruns foncés et la barbe courte.

Au moment du vol, il portait un chandail noir, un manteau d'hiver noir avec capuchon en fourrure beige.

Le second suspect est aussi un homme, plutôt costaud, entre 25 et 30 ans, avec une barbe brune foncée ou noire. Il portait une casquette, un manteau gris avec des espadrilles foncées à semelles blanches ou pâles.

Toute information peut être communiquée au 1-800-659-4264.