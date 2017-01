Ivre, il chute de l'autoroute

(Trois-Rivières) Un automobiliste possiblement en état d'ébriété a effectué une sortie de route spectaculaire tôt vendredi matin, vers 5h. Alors qu'il circulait sur l'autoroute 40 en direction ouest, sa voiture a percuté le parapet pour ensuite faire un vol plané et atterrir 40 pieds plus bas, à l'intersection des rues De Nouë et Saint-Réal à Trois-Rivières.