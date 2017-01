Jonathan Charbonneau écope de 12 mois de prison

En raison de la détention préventive qui a duré trois mois, il lui reste donc neuf mois à purger.

Rappelons qu'en 2012 et 2013, Jonathan Charbonneau a fait vivre des moments très pénibles à deux jeunes filles de 15 et 16 ans au point que celles-ci ont pensé au suicide. Il a contrôlé tous leurs faits et gestes par le biais de menaces directes et indirectes, de voies de fait et de harcèlement.