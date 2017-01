Deux arrestations lors d'une patrouille en motoneige

(Trois-Rivières) Une équipe de policiers en motoneige de la Sûreté du Québec a patrouillé dans les sentiers de la MRC de Maskinongé jeudi. Cette journée a permis de vérifier plusieurs motoneiges en plus d'arrêter deux personnes pour vol et recel de véhicules tout-terrain.

«L'homme arrêté, âgé d'une trentaine d'années, conduisait le VTT et la femme, dans la vingtaine, était sa passagère. Ils sont originaires de la région et ont été libérés par promesse», explique la SQ dans un communiqué émis vendredi.

Lors de cette journée, les patrouilleurs ont parcouru 145 km dans les sentiers de motoneiges. Ils ont alors vérifié une quinzaine de motoneiges, près d'une dizaine de quads et une trentaine de véhicules routiers aux intersections de sentiers. Lors de ces contrôles, les policiers ont donné une vingtaine de constats d'infraction en lien avec la loi sur les véhicules hors route et six avertissements.

Une opération nationale de prévention aura lieu ce week-end.