Les faits divers en bref

La Sûreté du Québec demande l'aide de la population pour identifier un suspect ayant commis une fraude par carte de crédit et trois tentatives de fraude dans des commerces de Rawdon, Joliette, Saint-Félix-de-Valois et Louiseville.

La fraude principale a été commise le 22 septembre 2016 vers 13 h dans un commerce du boulevard Pontbriand, à Rawdon. L'individu et son complice sont arrivés sur les lieux à bord d'un véhicule Honda CRV 1998 rouge, immatriculé Z33 LJV.

Le duo a tenté une récidive le même jour dans un magasin de la rue Papineau à Joliette.

Les complices seraient aussi responsables de deux autres tentatives de fraude dans des commerces d'informatique de la rue Principale à Saint-Félix-de-Valois et de la rue Saint-Laurent à Louiseville.

Le suspect est âgé d'environ 45 ans, a les cheveux courts bruns, mesure environ 1,75 m (5 pieds et 9 pouces) et pèserait quelque 78 kg (170 lb). Lors de la première fraude, il portait des souliers beiges, des jeans bleus et un t-shirt noir avec un col en V.

Toute information pouvant permettre d'identifier et de retracer le suspect peut être transmise de façon confidentielle au 1 800 659-4264.