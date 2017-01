Réaménagement du palais de justice de La Tuque: rencontre «très positive»

(La Tuque) Une importante rencontre s'est déroulée, jeudi, concernant le réaménagement du palais de justice de La Tuque. Des intervenants de toute la communauté juridique ont assisté à cette réunion en vue de la préparation des plans finaux. Le palais de justice pourrait déménager dans l'ancienne salle de quilles, toujours à l'intérieur des murs du Carrefour La Tuque et ainsi doubler sa superficie.

«C'est une rencontre très positive. Si les travaux se réalisent comme c'est prévu actuellement, je pense que ça va résoudre les problèmes soulevés depuis longtemps», a lancé le Bâtonnier de la Mauricie, Me Simon Ricard à la sortie de cette rencontre.

Les différents intervenants ont discuté des exigences et des enjeux, de l'occupation de l'espace, du scénario d'aménagement, des différentes étapes franchies et à venir. Les membres de la communauté juridique ont pu aussi se faire entendre sur le réaménagement à la fin de la rencontre.

«On a eu le loisir de s'exprimer et de poser des questions. C'est une étape encourageante et positive», a souligné Me Ricard.

«Ce n'était pas une annonce, c'était une étape d'information. Maintenant, il reste des autorisations au niveau du Conseil du trésor. Il faut que ce projet-là soit une priorité et je pense que c'est le cas pour les différents ministères impliqués. Il leur reste à le démontrer. C'est une priorité un pour nous et on va continuer d'insister pour que cela se réalise dans les délais», a-t-il ajouté.

Au total, si on inclut tous les ministères concernés la superficie pourrait doubler. Si tout se déroule comme prévu, le nouveau palais de justice pourrait être livré et fonctionnel en 2018, à l'automne.