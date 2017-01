Deux fugueurs recherchés

(Trois-Rivières) La Direction de la police de Trois-Rivières demande l'aide de la population pour retracer deux adolescents en fugue, soit Steven Poucachiche, 16 ans, et Thomas Tremblay, 17 ans.

En fugue depuis le 19 décembre dernier, Steven Poucachiche mesure 1 m 80 (5' 10") et pèse 61 kg (134 lb). Il a le teint foncé, les yeux brun foncé et les cheveux noirs. On l'aurait aperçu à quelques reprises dans le quartier Sainte-Cécile.

Pour sa part, Thomas Tremblay est en fugue depuis le 24 novembre dernier. Il pourrait se trouver à Trois-Rivières ou dans un autre secteur de la Mauricie. Le jeune homme mesure 1 m 77 (5' 9") et pèserait aussi 61 kg (134 lb). Il a les yeux brun foncé et les cheveux noirs.

Toute personne ayant de l'information à communiquer à la police peut le faire en téléphonant au 819 691-2929.