Un homme recherché à Trois-Rivières

Normand Paul-Hus mesure 1 m 78 (5 pieds 8), pèse 63,5 kg (140 lb), il a les yeux bruns, les cheveux poivre et sel courts et une barbichette. Il portait un manteau bleu clair et une casquette noire.

Un poste de commandement a été érigé à proximité de l'hôpital et les recherches devaient se poursuivre au courant de la nuit pour le retrouver.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Toute personne ayant de l'information pouvant permettre de retrouver cet homme peut communiquer avec la direction de la police de Trois-Rivières au 819 691-2929.