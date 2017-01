Une femme retrouvée inanimée dans un incendie à La Tuque

«À notre arrivée, on était en mode sauvetage étant donné qu'on nous a informés de la possibilité qu'il y ait une personne à l'intérieur. Rapidement, la personne a été retrouvée et elle a été sortie. Elle était inanimée. Ils ont commencé les manoeuvres de réanimation et les ambulanciers sont arrivés pour prendre la relève», a fait savoir Serge Buisson, directeur du Service de sécurité incendie de La Tuque.

La dame a été transportée en ambulance. Selon des informations obtenues auprès de la Sûreté du Québec en soirée mercredi, elle était toujours en vie mais dans un état critique.

Près d'une trentaine de pompiers ont combattu l'incendie. Un impressionnant panache de fumée s'échappait d'ailleurs du bâtiment.

«Ç'a été rapidement maîtrisé. En mesure préventive, on a évacué les résidences autour, il y avait beaucoup de fumée. Il y avait un vent du sud», a souligné M. Buisson.

Il est trop tôt pour connaître la cause de l'incendie. La scène a été remise à la Sûreté du Québec pour enquête.