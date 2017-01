Les faits divers en bref

La Sûreté du Québec a dévoilé mardi l'identité de l'homme qui a péri dans un accident sur l'autoroute 40 direction est lundi à la hauteur de Batiscan. Il s'agit de Joey Savary, 24 ans, de Saint-Alexandre en Montérégie.

En milieu d'avant-midi, la victime a perdu la maîtrise de sa camionnette qui a effectué plusieurs tonneaux avant de se retrouver dans la voie de gauche. Le passager du véhicule, un homme de 42 ans, s'en est tiré avec quelques fractures.

L'enquête se poursuit et, combinés à l'étude de la scène, les résultats d'autopsie pourraient permettre d'en savoir plus sur les causes et circonstances de l'accident. Lundi, les policiers n'excluaient pas l'alcool et la vitesse dans les hypothèses expliquant l'accident.