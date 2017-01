90 jours de prison pour Pierre-Olivier Rondeau

La juge Guylaine Tremblay a en effet entériné, mardi, la suggestion commune de sentence soumise par les avocats de la Couronne, Me Benoît Larouche et de la défense, Me Simon Ricard.

Elle a qualifié celle-ci d'adéquate dans les circonstances puisque le prévenu a bien collaboré avec la justice et que les rapports présentenciel et sexologique sont positifs.

Rappelons que l'individu de 25 ans a lui-même admis avoir incité un mineur à se livrer à des contacts sexuels entre décembre 2015 et mars 2016.

Selon la preuve recueillie, Rondeau, qui était un entraîneur des Panthères du CMI, s'était lié avec un jeune étudiant de 14 ans qui était inscrit au programme de hockey de l'école privée.

Rondeau a ainsi échangé avec l'adolescent des messages par le biais des réseaux sociaux. Du même coup, il lui a demandé de se filmer pendant qu'il se masturbait.

Peu de temps après avoir été arrêté, il avait plaidé coupable à une accusation réduite d'incitation à des contacts sexuels.

Au départ, elle avait été portée sur acte criminel mais par la suite diminuée au niveau sommaire, ce qui faisait passer la peine minimale d'un an à 90 jours de prison.

Quant au deuxième chef qui avait été porté contre lui, soit leurre, le tribunal avait prononcé un arrêt des procédures.

Plus de détails dans Le Nouvelliste du 18 janvier.