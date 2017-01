Dossier Jonathan Bettez: la cause est remise au 14 février

(Trois-Rivières) La cause de Jonathan Bettez, accusé de pornographie juvénile, revenait devant la cour ce mardi. Le dossier a été remis pour la forme au 14 février afin que la Couronne puisse transmettre d'autres documents à la défense.

Jonathan Bettez n'était pas présent en cour et son avocate était elle-même représentée par une collègue.

La défense est en attente d'un rapport que la Couronne doit lui fournir dans le processus de communication de la preuve.

Même si Jonathan Bettez fait l'objet de soupçons dans l'enlèvement et le meurtre de Cédrika Provencher, aucune accusation n'a été portée contre lui dans cette histoire.

Il a plutôt été arrêté le 29 août dernier en lien avec la possession et la distribution de pornographie juvénile pour des événements survenus entre 2009 et 2013.

Des perquisitions avaient notamment été réalisées chez Emballages Bettez, l'entreprise familiale, ainsi que dans deux résidences situées sur les rues Goyer et Arthur-Guimont.

Bettez aurait visionné et rendu accessibles quelques centaines de fichiers de pornographie juvénile entre novembre 2009 et septembre 2013 où l'on peut voir entre autres des jeunes enfants âgés entre 3 mois et 12 ans. Plusieurs de ces enfants sont victimes d'agressions sexuelles.