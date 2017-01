Un homme de 24 ans perd la vie sur la 40

La Sûreté du Québec a reçu un appel vers 9 h 45 signalant qu'un accident s'était produit au kilomètre 223, entre les sorties de Champlain et de Batiscan.

Selon les informations fournies par la SQ, deux personnes habitant la région de la Montérégie étaient à bord d'une camionnette lorsque le conducteur en a perdu la maîtrise. Le véhicule aurait effectué des tonneaux pour se retrouver dans la voie de gauche.

«Le décès du conducteur a été constaté à l'hôpital», confirme la sergente Annie Thibodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Les deux passagers ont été éjectés de la camionnette, ce qui soulève la possibilité qu'ils ne portaient pas leur ceinture de sécurité au moment de l'accident. Une expertise sera menée sur le véhicule. Cela permettra, entre autres, de déterminer si cette situation résulte plutôt d'une défectuosité de ces équipements.

L'autre homme, âgé de 42 ans, a subi des blessures qui ont nécessité son transport à l'hôpital. Il était conscient au moment d'être pris en charge par les intervenants. Il aurait subi des fractures aux côtes. On ne craint pas pour sa vie.

Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans cet accident. Selon les premières constatations, la chaussée était dégagée et sans plaque de glace.

La vitesse et l'alcool pourraient être en cause. L'hypothèse selon laquelle le conducteur aurait empiété sur l'accotement et aurait brusquement tenté de ramener le véhicule est étudiée.

La Sûreté du Québec a amorcé une enquête, ce qui a entraîné la fermeture d'une portion de la voie de gauche de cette autoroute durant plusieurs heures. La voie de droite a été maintenue ouverte à la circulation.

La voie de gauche a été rouverte à 13 h.