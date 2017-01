L'enquête sur caution de David Bédard reportée au 25 janvier

Son avocate, Me Valérie Thiffeault Duchemin, a en effet demandé du temps supplémentaire pour prendre connaissance de la preuve et préparer sa cause. L'enquête visant à obtenir la remise en liberté du prévenu a donc été fixée au 25 janvier.

David Bédard est cet individu qui a déjà été condamné à une peine de dix ans de prison pour l'homicide involontaire de Sylvain Michaud commis dans une chambre de l'hôtel Frontenac dans le secteur Grand-Mère de Shawinigan en 2005.

Bédard est maintenant accusé de voies de fait graves, voies de fait causant des lésions et possession de cannabis. Dans la nuit de vendredi à samedi, il aurait poignardé un client du bar Le Lido à deux reprises à l'extérieur de l'établissement. Celui-ci a été blessé mais on ne craint pas pour sa vie.