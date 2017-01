Un Trifluvien arrêté pour de la pornographie juvénile

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à son arrestation en plus de perquisitionner son domicile. Du matériel informatique a notamment été saisi pour analyse.

L'homme devrait comparaître plus tard mercredi, au palais de justice de Trois-Rivières, et pourrait faire face à des accusations de possession et distribution de pornographie juvénile.

Tous les détails dans Le Nouvelliste de jeudi